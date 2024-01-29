أغنية "معلش" لـ تامر حسني تتخطى الـ 5 ملايين مشاهدة

ميرنا وليد - بيروت - حصدت الأغنية الجديدة للفنان المصري تامر حسني "معلش"، التي شاركه في غنائها مواطنه الفنان زاب ثروت، رقماً قياسيا بعدد المشاهدات على يوتيوب.

وتجاوزت الأغنية الجديدة 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب ، وذلك بعد 5 أيام من طرحها.

وكانت أغنية "معلش" قد تصدرت الترند في الساعات الأولى من طرحها، وحازت على إعجاب المستمعين.

والأغنية من كلمات وألحان تامر حسني، وتوزيع: معاذ ماستر.

وتقول كلمات الأغنية: "معلش.. استحمليني انتي بس اللي بتديني فرصة أحكي وتسمعيني.. معلش.. استحمليني عارفك لما تواجهيني مش بتضعفي وتجامليني لا بتزهقي ولا بتملي سمعاني وكتمالي سري.. صدقك بس هو فعلًا حقيقي فاضلي".

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