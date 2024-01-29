بالصور- جورجينا رودريغيز تحتفل بعيد ميلادها.. وهذا ما فعله كريستيانو رونالدو

ميرنا وليد - بيروت - احتفلت عارضة الأزياء العالمية جورجينا رودريغيز بعيد ميلادها الـ30، بصحبة عدد من أصدقائها بجزر المالديف، حيث تقضي عطلتها في ظل غياب حبيبها لاعب كرة القدم كريستيانو رونالدو، للاستعداد لمباريات كأس موسم الرياض مع فريق النصر السعودي.



وشاركت جورجينا متابعيها صوراً لاطلالتها خلال الاحتفال على البحر في جزر المالديف.

وظهرت جورجينا في الصور برفقة أصدقائها خلال حفل عشاء جماعي، وارتدت رودريغيز مايوه في إحدى الصورة، وفي صورة أخرى ظهرت فيها بكاش مايوه أزرق شفاف، كما ظهرت بفستان أخضر قصير.

ووثقت الصور اللافتة الرومانسية التي قام بها كريستيانو رونالدو من أجل الاحتفال بعيد ميلاد جورجينا، إذ ظهر في مكالمة عبر الفيديو للاحتفال معها، وظهرت جورجينا تحمل باقة ورود حمراء كبيرة للغاية.

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور وتمنوا لجورجينا الحياة السعيدة، وعبروا عن إعجابهم بالعلاقة القوية التي تجمع بينها وبين رونالدو.