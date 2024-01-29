تفاصيل أول إجراء من الموسيقيين ضد ملحن قراءة القرآن على أنغام العود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شهدت أزمة الملحن أحمد حجازي، الصادر ضده حكما بالحبس، بتهمة إزدراء الأديان، تطورات عديدة بسبب نشره مقطع فيديو له وهو يقرأ القرآن على إيقاع أنغام العود.

مصدر في نقابة المهن الموسيقية، في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال: "النقابة كانت تنتظر الموقف بحكم أن القضية كانت منظورة أمام القضاء، وبالتالي من الصعب التدخل".

وتابع: "عقب صدور الحكم، تمت إحالة الموضوع إلى الشئون القانونية في النقابة، لدراسة الموقف من هذا الملحن، وهناك رفض تام من كل أعضاء المجلس، لما قام به، وفور دراسة قانونية الموقف من المقرر التحقيق معه، وتوقيع عقوبة عليه".

د. محمد عبد الله "عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية"، أكد في تصريح لـ" الخليج 365"، رفض ما قام به الملحن، ووصفه أنه تعديا يستوجب العقاب.

محكمة النزهة، كانت قد أصدرت أمس الأحد حكم بحبس الملحن أحمد حجازي 6 أشهر وكفالة 2000 جنيه، بتهمة ازدراء الأديان، بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يقرأ القرآن على الحان العود.