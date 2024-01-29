بالفيديو: قعيد المجد يرفض دور في مسلسل ثانوية النسيم ويكشف السبب

رفض مشهور مواقع التواصل الاجتماعي قعيد المجد، عرضًا للمشاركة في مسلسل جديد بعنوان “ثانوية النسيم”.

وأوضح المجد، في مقطع فيديو عبر حسابه على “سناب شات”، أنه شعر أنه لو وافق على هذا العرض فسيكون منافقًا، وأن سبب رفضه الأساسي هو وجود فتيات في المسلسل.

وأضاف المجد أن منصة “تيك توك” قد قامت بحذف حسابه الموثق، وأنه عرف صدفة بأمر إيقاف حسابه، وأنه مستمر في مقاطعة البرنامج.

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