رمضان 2024.. أحمد العوضي ينشر صورة جديدة من كواليس مسسل "حق عرب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نشر الفنان أحمد العوضي صورة جديدة من كواليس مسلسله الجديد "حق عرب"، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وكتب "العوضي" على الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "فيسبوك": "حق عرب رمضان 2024 مسلسل دباح إن شاء الرحمن".

وكشف المؤلف محمود حمدان عن تعرض الفنان أحمد العوضي لوعكة صحية ، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج .

وقال محمود حمدان، عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، :"دعواتكم لأخويا أحمد العوضي بالشفاء، أحمد ممنوع عنه الزيارات وهو محجوز في المستشفى بقاله يومين لصعوبة حالته".

ويشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.

من ناحية أخرى، يعرض للفنان أحمد العوضي حاليا فيلم الاسكندراني، والذي يتعاون فيه مع المخرج خالد يوسف.

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