شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان الكويت الدولي للمونودراما يحمل اسم الفنان محمد جابر "العيدروسي" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، بروفات حفل افتتاح دورته السابعة برئاسة الفنان جمال اللهو، والذي يقام بمسرح المتحف الوطني، وتحمل هذه الدورة اسم الفنان الكويتي محمد جابر الملقب بـ"العيدروسي".

يتضمن حفل افتتاح مهرجان الكويت للمونودراما، تكريم مجموعة من النجوم المميزين على الساحة الفنية والثقافية والموسيقية في الوطن العربي، ويخرج الحفل راشد المطوع، وكذلك يتضمن عرضًا مسرحيًا من إخراج د.مبارك المزعل، وتأليف عبد الله الرويشد ود.مبارك المزعل، والديكور لأسامة الجاسم.

تستمر فعاليات المهرجان، حتى 2 فبراير المقبل، ويتضمن العديد من العروض المسرحية والندوات التطبيقية التي تقام على مسرح «المتحف الوطني»، منها ندوة فنية للفنان محمد العيدروسي، وعرضين مسرحيين يومياً منها «الحارس» لفرقة تياترو المسرحية، و«المضحكاني» لفرقة مسرح الخليج العربي من الكويت، و«ساكن متحرك»، و«غاوية البهاء» من السعودية، و«المملوك» من الإمارات و«لولانا» من الجزائر، وورشة «الأقنعة الفنية» من أوكرانيا، إلى جانب استضافة عدد كبير من الفنانين والمشاركين من داخل دولة الكويت وخارجها.

تتواصل البروفات في المهرجان على قدم وساق لحفل الافتتاح وأكد الفنان جمال اللهو رئيس المهرجان: هذه الدورة سيكون لها طابع خاص كونها أكثر دورات المهرجان، التي حظيت بوقت كبير في التنظيم بسبب تأجيلها اكثر من مرة خشية تداعيات فيروس “كورونا”.

كما أشار إلى أن المهرجان سينظم ندوة حوارية يتحدث فيها الفنان محمد جابر، عن تجربته ومسيرته الفنية ويتم التحضير لتقديم كتاب بعنوان “7908” وسيكون مفاجأة، وعن اختياره لمسرح المتحف الوطني لإقامة حفل الافتتاح والعروض .

وأشار الاستاذ جمال اللهو ان هذا الصرح ليس فقط مسرح انما يتلائم مع ما سيقدمه المهرجان من فعاليات اخرى كمعرض الصور الخاص بالمسيره المهنيه للفنان محمد جابر العيدروسي ومعرض فن تشكيلي ضمن المسابقة التي تقام ضمن فعاليات المهرجان.

الإعلامية رلى الهباهبة المسؤل الاعلامي للمهرجان قالت : الدورة التي تنطلق اليوم هي دورة استثنائية في كل شيء بسبب فترة الغياب نحو ثلاث سنوات كان العالم فيه مضطرب وتوقفت العديد من المهرجانات الفنية لظروف جائحة كورونا، ولذلك انعقاد الدورة السابعة بعد تلك السنوات يسعدنا جميعا ونتمنى مشاهدة دورة ناجحة استثنائية ترضي طموح القائمين على هذا الحدث والذين عكفوا على مدار ثلاث سنوات للتحضير للدورة الجديدة والتي تشهد مشاركة 10 عروض عربية وعالمية.