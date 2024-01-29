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لويس توملينسون يتزوج من فتاة إندونيسية خلال جولته في جاكرتا

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القاهرة - سامية سيد - غالبًا ما يقول الموسيقيون إنهم مخلصون لمعجبيهم، لكن  المغنى الشاب لويس توملينسون، أخذ هذا إلى مستوى آخر، أثناء قيامه بتوقيع الاتوجرافات للمعجبين في جولته Faith In The Future World، بـ جاكرتا، قام بالتوقيع على شهادة زواج من فتاة إندونيسية.

ووفقًا للمعجبة، سألها توملينسون قبل التوقيع: "هل هذا شرعي؟" وقبل الرد قال:"حسنًا، سأوقعه"، ولم ينتهي الأمر عند هذا الحد، وعندما سُئل عما إذا كان سيقيم في جاكرتا، قيل إن لويس أجاب: "إذا أرادت زوجتي ذلك".

لويس توملينسون
لويس توملينسون

 

انتقلنا إلى TikTok لسرد القصة الغريبة، ورفعت المستخدم @ladycryalot الوثيقة، التي يبدو أنها تحاكي الصورة الحقيقية لها ولويس، وقالت: "لقد عدت للتو من Faith In The Future جاكرتا، وأنا فقدت صوتي لأنني كنت أستمتع كثيرًا، وذهبت إلى هناك كامرأة عازبة، أليس كذلك؟، ولكنني عدت من هناك كامرأة متزوجة، لأنه وقع على عقد زواج بيني وبينه".

One Direction star 'calls fan wife after signing marriage certificate'

وتابعت:"أنا امرأة متزوجة، أنا متزوجة من لويس توملينسون،  أنا زوجته الشرعية، لم أذهب إلى لقائه أو الترحيب ولكن صديقي فعل ذلك، وسأله صديقي: "هل ستعود إلى جاكرتا؟" فأجاب: «إذا أرادت زوجتي ذلك»، بعد أن وقع على هذا".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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