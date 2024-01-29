رزان الجمّال بطلة فيلم "أسد أسود" أمام محمد رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تشارك الفنانة رزان الجمال في بطولة فيلم "أسد أسود"، أمام الفنان محمد رمضان، ومن إخراج محمد دياب.

والفيلم من تأليف محمد دياب وخالد دياب وشيرين دياب، ويشارك في بطولته أيضًا مجموعة كبيرة من النجوم، من بينهم ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة وأحمد عبدالحميد.

ويشارك في العمل المنتظر كوكبة من النجوم، بينهم ماجد الكدواني، وخالد الصاوي، وشريف سلامة، وأحمد عبد الحميد.

وكان الفنان المصري محمد رمضان أجّل جميع التزاماته وأعماله للتركيز في "أسد أسود" مراهنًا على "عودة قوية" للسينما.

يذكر أن رزان الجمال لفتت الأنظار إليها في مصر والعالم العربي من خلال آخر أدوارها السينمائية بشخصية "إيميلي" ابنة القاضي الإنجليزي بفيلم "كيرة والجن" للمخرج مروان حامد، وهو أضخم إنتاجات السينما المصرية، ومسلسل "الثمن" الذي وقفت فيه أمام الفنان السوري باسل خياط، والذي حقق أعلى نسبة مشاهدة على منصة شاهد.

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