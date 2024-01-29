رمضان 2024.. ناهد السباعي فتاة شعبية في "محارب" مع حسن الرداد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تواصل الفنانة ناهد السباعي تصوير مسلسلها الجديد "محارب" أمام الفنان حسن الرداد، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2024.

المسلسل تأليف محمد سيد يشير، إخراج شيرين عادل وإنتاج أحمد السبكي. ويشارك في البطولة: نرمين الفقي وأحمد زاهر وماجد المصري ومحمود ياسين جونيور وملك أحمد زاهر.

وتلعب فيه ناهد دور فتاة شعبية. وتتكتم باقي تفاصيل دورها.

وكانت ناهد أطلت على جمهورها في رمضان الماضي عبر مسلسل الأجهر، بطولة عمرو سعد ودرة وعمرو عبدالجليل وأحمد مجدي ونور النبوي ومحمود قابيل وأنوشكا.

على صعيد آخر، تنتظر ناهد عرض الموسم الأول من مسلسلها الجديد نقطة سوداء والمكون من ١٥ حلقة، ويشاركها بطولته نخبة من النجوم منهم: أحمد مجدي، أحمد فهمي، نضال الشافعي، وفاء عامر، أحمد بدير، سماح أنور، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، وإخراج محمد أسامة.

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