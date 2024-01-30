تامر عبد المنعم يوقع "جمعة سبت حد" في معرض القاهرة الدولي للكتاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

وقع الفنان تامر عبدالمنعم اليوم بجناح دار نشر سما بمعرض القاهرة الدولي للكتاب مسرحيته جمعة سبت حد.

حضر حفل توقيع الكتاب زوجة الفنان تامر عبدالمنعم وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة والمخرجة يسر فلوكس .

ومن جانبه، أعرب الفنان تامر عبدالمنعم عن سعادته بخروج مسرحيته "جمعة سبت حد" إلى النور وداخل أروقة معرض الكتاب.

تعد مسرحية جمعة سبت حد ثاني الكتب التي يقدمها تامر عبدالمنعم بعدما نشر له في ٢٠١٨ كتابه الأول "مذكرات فلول" لنفس دار النشر وهو الآن في طبعته السادسة.