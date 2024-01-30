شكرا لقرائتكم خبر عن كيم كاردشيان تقود عملية إنتاج سلسلة وثائقية لـ"إليزابيث تايلور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخوض نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان، تجربة جديدة في مسيرتها، حيث تم تعيينها لقيادة عملية الإنتاج في سلسلة وثائقية جديدة عن إليزابيث تايلور بتكليف من هيئة الإذاعة البريطانية BBC، وستكون من إنتاج شركة Passion Pictures الحائزة على جائزة الأوسكار.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة فاريتي، فإن كاردشيان ستعمل على قيادة عملية الإنتاج في الوثائقي الجديد بالإضافة إلى ظهورها في إحدى شخصيات العمل الذي سيأتي على ثلاثة أجزاء، ولم تعلن الصحيفة عن تقرير وصول العمل في الشبكات او بدء عملية التصوير، على ان يتولى الإخراج جيمس هاوس.



كيم كاردشيان واليزابيث تايلور

ونقل التقرير تصريحات عن كاردشيان التي اجرت اخر مقابلة مع تايلور قبل وفاتها في 2013، حيث قالت "إليزابيث تايلور كانت مقاتلة دون اعتذار، إنها دليل على أنه يمكنك الاستمرار في التطور والتغيير والحصول على فصول مختلفة في حياتك، وقد مهدت الطريق لنا جميعًا الذين أتوا بعدها بهذا المخطط."

وسيشمل الوثائقي مقابلات مع السيدة جوان كولينز، التي اشتهرت بالتنافس على دور كليوباترا، وصديقة دراستها مارجريت أوبراين، وصديقتها المقربة كارول باير صقر، والعالم الرائد الدكتور أنتوني فوسي الذي عملت معه في مكافحة الإيدز وآخرين.

ومن المقرر أن يغوص المسلسل عميقًا في حياة تايلور وتقنياتها كممثلة التي أذهلت رواد السينما، والتي غيرت أيضًا العلاقة بين الجمهور والنجوم لتظهر كيف أعادت اختراع طبيعة الشهرة، قبل أن تصبح سيدة أعمال وناشطة ومناصرة تبلغ ثروتها مليار دولار.