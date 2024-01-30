“الترند” لا يشغله.. هاني سلامة يكشف رأيه في المنافسة الفنية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: خلال لقائه في برنامج “عرب وود” ضمن كواليس مسلسله الرمضاني الجديد “أمير العوامري”، أبدى الفنان هاني سلامة رأيه في فكرة المنافسة مع النجوم الآخرين في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن “الترند” لا يشغله أبداً ويراه عالماً افتراضياً.

وقال هاني سلامة إن المنافسة تصبّ في مصلحة المشاهد، ولا يأخذها بشكل شخصي، معلقاً: “لازم يكون في أعمال كتيرة فيها تنوع واختلاف”.

وعن قلّة ظهوره في البرامج التلفزيونية وعلى السوشيال ميديا، قال هاني سلامة: “مبحبش فكرة الظهور بشكل عام، بظهر لما يكون عندي شغل سواء مسلسل أو فيلم اتكلم عنه مع الناس”.

وأكد سلامة أن مصطلح “التريند” لا يشغله أبداً، و”الترند” الحقيقي هو عندما يلمس ردود فعل الجمهور الذي يلتقيه في الشارع، سواء بالإيجابي أو بالسلبي على أعماله الفنية، موضحاً: “الترند الحقيقي هو الحاجة الملموسة مش العالم الافتراضي”.

ويعكف هاني سلامة حالياً على تصوير مشاهده ضمن مسلسل “أمير العوامري”، المقرر عرضه في موسم رمضان المقبل لعام 2024، وتدور أحداثه في 30 حلقة، وينتمي الى نوعية الأعمال الاجتماعية التشويقية، ويشارك في بطولته كل من: خالد زكي، أحمد صفوت، محسن محيي الدين، هاجر الشرنوبي، سوسن بدر، سلوى خطاب، مي سليم، ميرهان حسين، وغيرهم من النجوم.

يُذكر أن هاني سلامة لم يشارك في موسم رمضان الماضي، وقد قدّم مسلسل “ملف سري” في موسم رمضان 2022.