“النسيبة”.. فيلم يحمل العديد من المفاجآت لجمهوره قبل عرضه

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: مع اقتراب موعد حلول شهر رمضان، بدأت معالم الأعمال التلفزيونية المخصصة للعرض خلال الموسم الرمضاني على القناة المغربية الثانية “دوزيم”، تتضح أكثر فأكثر، لاسيما فيما يتعلق بالأفلام، حيث سيكون المشاهد المغربي على موعد مع فيلم بعنوان “النسيبة” يعالج مواضيع أسرية اجتماعية في قالب كوميدي.

ويشهد الفيلم التلفزيوني العديد من المفاجآت بينها عودة الممثلة المغربية فاطمة وشاي إلى الساحة الفنية، بعد سنوات من الغياب عن الإنتاجات التلفزيونية والسينمائية والمسرحية.

وأعادت الفنانة وشاي عبر حسابها على إنستغرام نشر صورة جمعتها بكل من لبنى شكلاط ودنيا بوطازوت كانت الأخيرة نشرتها من قبل وعلقت عليها بالقول “على بركة الله مع رواد الدراما والتلفزيون”.

كما يراهن الفيلم على الثنائيات، حيث ستظهر دنيا بوطازوت مع لبنى شكلاط التي شاركتها تجربة مسلسل “المكتوب” الناجحة بجزأيها الأول والثاني، كما ستطل بوطازوت أيضا إلى جانب النجم عزيز حطاب الذي يشكل معها ثنائيا فنيا يحظى باهتمام الجمهور المغربي.

وكانت دنيا بوطازوت اجتمعت بلبنى شكلاط في مسلسل “المكتوب” الذي عرض عاميين على التوالي خلال موسمي رمضان الماضيين، حيث جسدتا دور الشيختين “حليمة” و”جميلة”.

أما الثنائي بوطازوت وحطاب، فقد تألقا في عدة محطات فنية بينها السلسلة الفكاهية “ياك حنا جيران” التي عرضت في العام 2010، ومسلسل “أنا ومنى ومنير” الذي عرض في العام 2016، وغيرهما من الأعمال.

ويشارك في الفيلم الرمضاني إلى جانب فاطمة وشاي، دنيا بوطازوت، عزيز حطاب ولبنى شكلاط، نخبة من النجوم المغاربة بينهم عبدالقادر عيزون، وحياة عبي، والعمل للمخرج والمنتج المغربي عبدالرحيم مجد، وهو من سيناريو محمد رشيد، ومعالجة السيناريو والإشراف محمد بوسالم، وإنتاج القناة الثانية.

وتدور أحداث الفيلم الذي تم تصويره في مدينة الدار البيضاء في إطار من الكوميديا حول قصة شابين متزوجين، كلما تخصما يلجأ الزوج لحماته حتى تجد له حلا، وذلك لمعرفتها الجيدة بطبيعة تصرفات ابنتها وكيفية التعامل معها، ولأن والدة الزوج ترفض التدخل في حياة ابنها الزوجية. إلا أن فشل الزوج في كل مرة في إرضاء زوجته يضعه في سلسلة من المواقف الطريفة.

وكشف المخرج والمنتج عبدالرحيم مجد في تصريح لموقع “هسبريس” الإخباري المغربي أن أجمل ما حصل معه في هذا العمل ناجحه في الجمع بين الثنائي بوطازوت وحطاب من جديد، بعد أن قررا عدم العمل معا للتخلص من النظرة النمطية التي لاحقتهما لسنوات، إذ اقتران اسميهما من خلال مشاركتهما في العديد من “السيتكومات” والأعمال التلفزيونية، وعرف خاصة باسمي “سعاد وسفيان” عن دوريهما في “ياك حنا جيران”.

وأشار عبدالرحيم مجد إلى أن قصة الفيلم التلفزيوني المقرر عرضه على القناة الثانية خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان المقبل، لو كانت سلسلة من حلقات عديدة ستكون ممتازة جدا، وهو ما عبر الممثلون عن رغبتهم فيه.

وحرصت النجمة المغربية حياة عبي عبر حسابها على إنستغرام على مشاركة متابعيها صورا من كواليس الفيلم، حيث كشفت عن اسمها واسم النجم عزيز حطاب بالعمل، قائلة “منى وأسامة من كواليس تصوير فيلم النسيبة من إنتاج القناة الثانية” خلال رمضان.