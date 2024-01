لويس توملينسون مغني فرقة One Direction يتزوج من معجبة أندونيسية خلال حفله في جاكرتا

ميرنا وليد - بيروت - غالبًا ما يقول الموسيقيون إنهم مخلصون لمعجبيهم، لكن لويس توملينسون من One Direction أخذ هذا إلى مستوى آخر.



أثناء قيامه بتوقيع توقيعات المعجبين في معرض جولة الإيمان في المستقبل العالمية في جاكرتا، قام نجم فرقة One Direction لويس توملينسون، البالغ من العمر 32 عامًا، بتوقيع توقيعه على شهادة زواج إندونيسية.

وروت المعجبة الأندونيسية القصة عبر فيديو نشرته عبر حسابها ، حيث أظهرت الوثيقة المتضمنة لتوقيع لوي توملينسون، وقالت "سألني إذا كانت وثيقة حقيقية ثم قال "لا يهم، سأوقعها".

ونسبة لها، عندما سألته صديقتها "هل ستعود إلى جاكارتا مجددا؟"، رد لوي: "إذا أرادت زوجتي أن أفعل ذلك".

وأضافت المعجبة: "ذهبت كامرأة عازبة وعدت كامرأة متزوجة".

يذكر أن حفل لوي توملينسون في إندونيسيا من ضمن جولة Faith In The Future العالمية، والتي تروج لألبومه الثاني الذي يحمل لنفس الاسم.