شيماء سيف تتحدث عن التنمّر بسبب السمنة.. هل ستعيش تجربة الأمومة قريبًا؟

كتب امير فتحي في الثلاثاء 30 يناير 2024 02:22 صباحاً - علقت الفنانة شيماء سيف، على شائعات انفصالها عن زوجها المنتج محمد كارتر، والتي طالتهما مؤخرًا.

شائعات انفصال وردّ شيماء سيف

وقالت “شيماء” في تصريحات تليفزيونية، إن “كارتر” هو حب عمرها الحقيقي الذي يستحيل أن يتكرر، وتتمنى من الله أن يديم وجوده بحياتها ولا يحرمها منه.

وأضافت: أنه موجود لوحده في خانة الحب، وغلطت كثيراً عندما نقلت علاقتهما إلى وسائل التواصل الاجتماعي وجعلتها متداولة لدى الجميع، وأصلحت هذا الخطأ بحذف صورهما وحظره من حساباتها.

شيماء سيف وتجربة الأمومة

وتابعت الفنانة شيماء سيف : الامومة بالنسبة لي قريبة ان شاء الله ، وسواء كان ولد او بنت كله رزق من الله .

شيماء سيف وزوجها

وأشارت إلى أن سر نجاح علاقتهما هو علاقة الصداقة المتينة التي تجمعهما، إضافة إلى تفهمهما وعدم فرض سيطرتهما على بعضهما البعض، وقالت: “هو سي السيد الحنين اللي بيناقشني وبياخد رأيي وبينصحني وبيفهمني”.

وأكدت أن وجود زوجها بحياتها، عوض لها عن فقدها لوالدها في مرحلة الطفولة، وهو بدوره يناديها بـ”بنتي”، وتكون بقمة السعادة عند سماعها هذه الكلمة، كما أنها تتعامل معه في أغلب الأوقات كوالدها.

السمنة والتنمّر

وأعلنت الفنانة المصرية شيماء أنها بدأت تكتسب الوزن الزائد عندما انتقلت للعيش مع والدتها بعد وفاة جدتها، ولم تكن تشعر بسوء الأمر، إذ أن عائلتها لم تتنمر عليها وتعاملت مع الأمر بشكل طبيعي.

وأشارت إلى أنها كانت تحظى بقبول واسع من أصدقائها بالمدرسة ولم تكن تتعرض للتنمر بسبب ذلك، لكنها واجهت صعوبات كثيرة مثل حرمانها من فقرات الاستعراض المدرسي، إضافة إلى سخرية الغرباء منها.

آخر أعمال شيماء سيف

وكان آخر أعمال الفنانة شيماء سيف في السينما هو فيلم مطرح مطروح ، وتدور أحداثه في إطار من الحركة والكوميديا، خلال فترة الأربعينات في مصر، حيث تتسبب الصدفة في تعرض موظف مصري وعائلته للخطر في أثناء نشوب حرب ما، وسرعان ما يحدث صراعا بين الأسرة وقوات الجنود الأجنبية.

ويشارك في بطولة الفيلم، بجانب الفنان محمود حميدة، كل من شيماء سيف، وليلى أحمد زاهر، وسامي مغاوري، ومحمد السعدني، وأيضا النجم العالمي سكوت أدكنز الشهير بشخصية «بويكا»، والعمل من تأليف محمد عز، وإخراج وائل إحسان، وإنتاج محمد السبكي.

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