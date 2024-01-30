بحضور خالد يوسف وتامر أمين وسامح الصريطي.. نيللي تحتفل بعيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

احتفلت النجمة نيللي مساء أمس الاثنين 29 يناير، بعيد ميلادها الذي وافق 3 يناير، مع عدد من أصدقائها المقربين في أحد المطاعم الشهيرة في منطقة الزمالك.

وشهد عيد الميلاد حضور المخرج الكبير خالد يوسف، الفنان سامح الصريطي، والإعلامي تامر أمين، والذين حرصوا على تهنئة نيللي بعيد ميلادها، ومشاركتها الاحتفال به.

نيللي إحدى نجمات زمن الفن الجميل، بدأت مشوارها الفني في طفولتها على خطى شقيقتها الطفلة المعجزة فيروز، وقدمت عددا كبيرا من الأعمال السينمائية التي وقفت من خلالها أمام كبار نجوم ونجمات الفن العربي بمرحلة الطفولة، بينهم: عماد حمدي، هند رستم، صباح، عبدالمنعم إبراهيم.

عرفت نيللي طريقها لعالم البطولة السينمائية، وشاركت نجوم السينما وقتها البطولة، ومنهم: فريد شوقي، صلاح ذو الفقار، محمود ياسين، حسين فهمي.

اشتهرت نيللي بتقديم الفوازير التي حققت من خلالها نجاحا كبيرا مع التليفزيون المصري، وظلت مرتبطة باسمها حتى يومنا هذا ولم ينافسها في ذلك سوى عدد قليل من النجوم والنجمات، بينهم: سمير غانم وشريهان.