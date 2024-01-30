25 صورة من عيد ميلاد النجمة نيللي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تصوير- هاني رجب:

شهد عيد الميلاد النجمة نيللي والذي أقيم مساء الاثنين ٢٩ يناير، في أحد المطاعم الشهيرة، حضور المخرج الكبير خالد يوسف، الفنان سامح الصريطي، والإعلامي تامر أمين، والذين حرصوا على تهنئتها بعيد ميلادها، ومشاركتها الاحتفال.

نيللي وافق عيد ميلادها يوم 3 يناير، وحرص عدد من أصدقائها المقربين على الاحتفال بها.

نيللي نجمة من نجمات زمن الفن الجميل، عرفت طريقها لعالم الفن في طفولتها على خطى شقيقتها الطفلة المعجزة فيروز، وقدمت عددا كبيرا من الأعمال السينمائية التي وقفت من خلالها أمام كبار نجوم ونجمات الفن في العالم العربي بمرحلة الطفولة، بينهم: عماد حمدي، هند رستم، صباح، عبدالمنعم إبراهيم.

عرفت نيللي طريقها لعالم البطولة السينمائية، وشاركت نجوم السينما وقتها البطولة، ومنهم: فريد شوقي، عادل إمام، صلاح ذو الفقار، محمود ياسين، حسين فهمي.

حققت نيللي بتقديم الفوازير نجاحا كبيرا مع التليفزيون المصري، وظلت مرتبطة باسمها حتى يومنا هذا ولم ينافسها في ذلك سوى عدد قليل من النجوم والنجمات، بينهم: سمير غانم وشريهان.

من أشهر أعمال نيللي السينمائية: الوهم، حادث النصف متر، صباح الخير يا زوجتي العزيزة، العذاب امرأة، عيب يا لولو.. يا لولو عيب، امرأة زوجي، دندش، خطيئة ملاك. وفي التليفزيون قدمت مسلسلات: مبروك جالك قلق، برديس، الدوامة، حبيبي الذي لا أعرفه. وفوازير: الخاطبة، عالم ورق ورق ورق، عجائب صندوق الدنيا، أم العريف.