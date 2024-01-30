ميرنا وليد - بيروت - شارك الممثل المصري حسن الرداد متابعيه، صوراً من كواليس تصوير مسلسل "محارب" المقرر عرضه في رمضان 2024.

ونشر حسن الرداد الصور عبر حسابه الرسمي، وارفقها بتعليق قال فيه: "من كواليس مسلسل محارب.. رمضان٢٠٢٤ إن شاء الله أوعدكم بمسلسل كبير يليق بحضراتكم إن شاء الله".

وظهر حسن الرداد في كواليس التصوير وهو يرتدي "جلابية".

وتفاعل عدد كبير من المتابعين مع الصور، وعبروا عن حماسهم الكبير لمشاهدة المسلسل.

ومسلسل "محارب" من تأليف محمد سيد بشير وإخراج شيرين عادل، وبطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ماجد المصري، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، محمود الليثي، وغيرهم من الممثلين.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي شعبي، حول شاب اسمه عزيز محارب (حسن الرداد)، الذي يظهر في دور سائق ميكروباص، وتمر حياته في العديد من المشاكل. ويناقش المسلسل العديد من القضايا خلال أحداثه.

كانت هذه تفاصيل خبر حسن الرداد يكشف عن الصور الأولى من كواليس مسلسل "محارب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.