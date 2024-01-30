شكرا لقرائتكم خبر عن سما إبراهيم: "رحلة 404" مغامرة تتسم بالوعى وسعيدة بالعمل مع منى زكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة سما إبراهيم عن سبب حماسها لشخصيتها دورها في فيلم "رحلة 404" بطولة النجمة منى زكى، والذى ينافس في موسم منتصف العام السينمائي قائلة: "شوفت في الشخصية نموذج متكرر من سيدات موجودة في بيوت كثيرة، وده نموذج الزوجة اللى لها طلبات محددة مهما حصل من ظروف".

وتابعت سما إبراهيم فى تصريحات صحفية على هامش العرض الخاص للفيلم: "من حسن حظى أنى بقدمه مع المخرج هاني خليفة لأنه من المخرجين اللى استمتعت معاهم، لأنه بيقدر يشوف المختلف اللى عند الممثل فبيطلع منه حاجة مختلفة، والفيلم نفسه مغامرة لطيفة جدًا، وتتسم بالوعى، واستمتعت أيضًا بالعمل مع النجمة منى زكى والفنان حسن العدل وكنت اشعر كأنى في مباراة".

تدور أحداث فيلم "رحلة 404" قبل أيام من سفر "غادة" إلى مكة لأداء فريضة الحج، حيث تتورط في مشكلة طارئة، فتلجأ لأشخاص من ماضي ملوث كانت قد قطعت علاقتها بهم من أجل جمع مبلغ مبالي كبير، فهل تتمكن من جمع المال والسفر لفريضة الحج، أم تتغير حياتها للأسوأ بعد لجوئها لأصدقاء الماضي.

فيلم رحلة 404 بطولة مني زكي بالاشتراك مع مجموعة كبيرة من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم: محمد فراج، محمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي ومحمد علاء مع حسن العدل، سما إبراهيم، شادي ألفونس، رنا رئيس، جيهان الشماشرجي وعارفة عبدالرسول، وهو من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.