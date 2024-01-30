توتر بين جيجي حديد وبرادلي كوبر بعد تأكيد قصّة حبّهما والسبب؟

لا زالت عارضة الازياء، جيجي حديد، متصدّرة العناوين منذ انتشار صورها العاطفية التي جمعتها مع النجم الهوليوودي برادلي كوبر خاصة بعدما شوهدا يدًا بيد في لندن. ما اعتبره البعض تطورًا في علاقتهما من خلال تأكيدها رسميًا.

وفي أول ظهور لها بعد انتشار صورها مع كوبر، بدت عارضة الأزياء، البالغة من العمر ٢٨ عامًا، مثيرة في معطف ضخم في عرض أزياء Les Sculptures Jacquemus ضمن اسبوع الموضة في باريس. بينما لا زال برادلي كوبر في لندن.

وعلى الرغم من تطوّر العلاقة بين حديد وكوبر، إلا ان تقارير عديدة انتشرت مؤخرًا تحدّثت عن توتر في علاقتهما والسبب والدة برادلي كوبر، غلوريا كامبانو. فيقول أحد المصادر أن والدة نجم “المايسترو” لديها عادة مرافقة ابنها في نزهاته ومناسباته.

وقال مصدر لصحيفة National Enquirer: “تواجه علاقة برادلي مع جيجي عقبة غير متوقعة مع غلوريا، التي تصر على أن تكون حاضرة بشكل دائم خلال خروجهما”.

وسبق ان أوضح برادلي أن والدته لها مكانة خاصة في حياته، فإن تدخلها يسبب التوتر في علاقته بجيجي حديد.

وبحسب ما ورد فقد أصيبت عارضة الأزياء بخيبة أمل عندما أحضر برادلي والدته إلى حفل توزيع جوائز غولدن غلوب. ثم انضمت غلوريا الى برادلي وجيجي لتناول العشاء بعد توزيع الجوائز.

وكشف أحد الأصدقاء: “بينما كانت جيجي تنتظر عشاءً خاصاً بعد حفل توزيع الجوائز، انضمت إليهم غلوريا مرة أخرى، مما تسبب لها بالإحباط”.

نذكر ان علاقة جيجي حديد وبرادلي كوبر بدأت منذ سبتمبر ٢٠٢٣ بعدما رصدتهما الكاميرا وهما يغادران سويًا أحد المطاعم في مانهاتن بعد تناولهما العشاء. ثم رصدتهما الكاميرا مجددًا في الأسبوع نفسه وهما معًا في نيويورك.

وعلى الرغم من فارق العمر بينهما، كلاهما يعرف ما يعنيه أن يكونا والدَين. جيجي هي أم لطفلة تدعى خاي تبلغ من العمر ثلاث سنوات، أنجبتها من زين مالك، المغني الشهير. بينما يتشارك كوبر فتاة تبلغ من العمر ست سنوات مع عارضة الأزياء إيرينا شايك، واسمها ليا.