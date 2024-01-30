موقف بين نارين بيوتي وزوجة مروان خوري..ماذا حصل؟-بالفيديو

ميرنا وليد - بيروت - تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لليوتيوبر السورية نارين بيوتي تتحدث فيه عن لقائها بالفنان اللبناني مروان خوري وزوجته ندى رمال في "جوي أووردز".

وكشفت نارين في الفيديو ان ندى رمال قالت لها انها تتابعها، الأمر الذي أسعدها كثيرا.

وكانت كشفت نارين بيوتي عن موعد زفافها على خطيبها رجل الأعمال رامي سامو وذلك على هامش مشاركتها في حفل Joy Awards في المملكة العربية السعودية. وقالت ان الزفاف سيكون الصيف المقبل في 2024 الا انها لا زالت لم تبدأ بالتحضيرات حتى الان مشيرة الى انها ستبدأ قريباً جداً.

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