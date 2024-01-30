ميرنا وليد - بيروت - تميزت الممثلة السورية جيني إسبر في الكثير من الأعمال نذكر منها "صبايا، ضيوف على الحب، حرملك، أبو جانتي".
موقع "الفن" أجرى لقاء مع الممثلة جيني إسبر تحدثنا فيه عن الكثير من المواضيع، نذكر منها تعاملها مع التنمر في حال تعرضها لذلك، وهل يؤدي بالشخص المشهور ان يلجأ لمعالج نفسي؟ وما هو موقفها؟ أعمالها المقبلة، نشر صورتها سابقا من دون مكياج، هل ستخوض تجربة الزواج من جديد؟ وماذا قالت عن السيدة ليلى عبد اللطيف؟.
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كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو- جيني إسبر: "أفكر بزيارة معالج نفسي وهذا ما أتمناه من ليلى عبد اللطيف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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