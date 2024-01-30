ميرنا وليد - بيروت - كشفت الممثلة المصرية سميرة محسن أنها قررت إعتزال التمثيل وتفرغت للتدريس في المعهد العالي للفنون المسرحية.

وقالت سميرة محسن خلال مداخلة مع برنامج "تفاصيل": "ساعات التصوير في اللوكيشن تصل لـ 18 ساعة ووقتها الممثل لا يستطيع أن يبدع ويقدم دورا جيدا وهو مرهق". وتابعت : "أحيانا يعرض على الممثل 5 حلقات من أصل 30 حلقة بالمسلسل، ووقتها لا يعرف الفنان البداية من النهاية، وأخذت خطوة الاعتزال للتفرغ لتدريس الطلاب في المعهد العالي للفنون المسرحية".

وتحدثت عن التوقيت المناسب للاعتزال: "اعتزال النجوم الكبار في وقت معين أمر لا مفر منه، فالنجم لا بد أن يعتزل في فترة يحددها بنفسه، لكي لا يجد أنه غير مرغوب فيه، فضلا عن عدم عرض أعمال فنية عليه".

كانت هذه تفاصيل خبر ممثلة مصرية تعلن إعتزالها وتكشف سبب اتخاذها هذا القرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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