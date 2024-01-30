أقامت الإعلامية ملاك الحسيني حفلًا ضخمًا بمناسبة قدوم مولودها الجديد “أحمد”.

وظهرت في الحفل صديقتها مشهورة سناب شات زهور سعود، وهي ترقص على المسرح على نغمات الأغاني التي تشدو بها المطربة لينا مبارك وهي شقيقة الفنانة داليا مبارك.

وأظهر الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي زهور وهي ترتدي إطلالة سوداء، وتتفاعل مع الأغنية برقص غريب.

وكانت ملاك الحسيني قد أثارت الجدل بعد تصريحها بشأن مولودها.

وقالت ردا على أسئلة متابعيها: “أحمد جنين مجمد له حوالي 3 سنوات”.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد زهور سعود ترقص في احتفال الإعلامية ملاك الحسيني بمولودها الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.