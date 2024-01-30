شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد العوضى ونور النبوى بطولة أول مرة وشباك التذاكر يثبت أقدامهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024 الذى انطلق مع الأسبوع الأول من شهر يناير الجارى تقديم الفنانين أحمد العوضى ونور النبوى أولى بطولاتهما المطلقة فى عالم السينما، إذ يتصدر العوضى بطولة فيلم "الإسكندرانى"، والنبوى يتصدر بطولة فيلم "الحريفة"، والفيلمان تم طرحهما فى نفس اليوم وهو 4 يناير 2024.

واستطاع أحمد العوضى أن يثبت قدمه كواحد من نجوم السينما القادمين على الساحة، بعدما حقق فيلم الإسكندرانى إيرادات تخطت 21 مليون جنيه خلال 25 يوم عرض فى السينمات، ويعد هذا الرقم مرضياً لحد كبير بالنسبة للعوضى، خاصة أنه يدخل المنافسات على شباك التذاكر للمرة الأولى فى مسيرته، ومعروف أن الفنان لكى يصبح نجما سينمائيا يحقق إيرادات جيدة فى شباك التذاكر فإن ذلك أمر صعب ويختلف تماماً عن الدراما ونسب المشاهدة.

أما بالنسبة للفنان نور النبوى، فالأمر مختلف بعض الشىء، إذ فجّر النبوى أكبر مفاجآت هذا العام على مستوى السينما، بعدما حقق فيلم "الحريفة" الذى يتصدر النبوى بطولته إيرادات اقتربت من 35 مليون جنيه، وهذا رقم لم يتوقعه أكثر المتفائلين من صناع الفيلم أنفسهم، ولكن ما حدث أن الفيلم خطف كل الأنظار نحوه بسبب جودته والإشادات الكبيرة التى حصدها مع الأيام الأولى من عرضه.

فيلم "الإسكندرانى" من تأليف أسامة أنور عكاشة وإخراج خالد يوسف، ويشارك فى بطولته أحمد العوضى، زينة، حسين فهمى، بيومى فؤاد، صلاح عبد الله، عصام السقا، محمود حافظ، خالد سرحان، انتصار، محمد رضوان، محمود الليثى وعدد آخر من الفنانين، والفيلم إشراف عام على الإنتاج أحمد عفيفى، عبد الله أكرم تصوير سامح سليم ديكور أحمد عباس ملابس مونيا فتح الباب منتج فنى صبرى السماك مونتاج عمرو عاكف.

فيلم "الحريفة" بطولة نور النبوى، أحمد غزى، كزبرة، نور إيهاب، خالد الذهبى، عبد الرحمن محمد، سليم الترك وآخرون، مع ظهور خاص للنجم بيومى فؤاد وشريف الدسوقى، ويضم الفيلم نجم الكرة السابق أحمد حسام ميدو، كممثل لأول مرة داخل العمل، والفيلم من تأليف إياد صالح، وإخراج رؤوف السيد، وإنتاج طارق الجناينى.