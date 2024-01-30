شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة مدير فرقة على الحجار وملحن دعاء "الشهيد" والفنان ينعيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان على الحجار عن وفاة الملحن والمطرب ومدير فرقته هيثم توفيق، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، حيث كتب قائلا " فى ذمة الله الصديق العزيز الفنان هيثم توفيق ..اللهم ارحمه واغفر له وأسكنه فسيح جناتك ..دعواتكم له بالرحمة والمغفرة وذلك دون ذكر أي تفاصيل للوفاة".



على الحجار

وكان قد أعلن محمد خفاجى خبر الوفاة وكتب عبر فيسبوك: "سبحان من له الدوام خبر صادم ومحزن، وفاة الصديق العزيز الخلوق المحترم الملحن والمطرب هيثم توفيق مدير فرقة الأستاذ على الحجار، ملحن دعاء (الشهيد) اللي كنت كتبته للأستاذ علي الحجار من سنين، ربنا يرحمك ويغفرلك ويسكنك فسيح جناته يا هيثم، فضلا وليس أمرا ادعوله".