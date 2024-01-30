شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي:فيلم "الملكة" بسيط وما فيش فيه فذلكة وسعيدة بالعمل مع باسم سمرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت النجمة هالة صدقى، في لقاء خاص على تليفزيون الخليج 365، عن فيلمها الجديد "الملكة" الذى يعرض حاليًا فى السينمات ضمن أفلام موسم أجازة منتصف العام الدراسى، وكشفت عن كواليس العمل والسبب الذى جعلها توافق على السيناريو.

وقالت هالة:" الفيلم بسيط جدا ما فيهوش أي فذلكة الهدف منه أن إحنا نضحك بيكلم عن شخصية مرأة طموحه و ده يسبب لها العديد من المشاكل وأن نخلى طموحنا في المعقول من أجل عدم التورط في مشاكل، كل الأفلام التي كان تعرض عليا كانت قريبة من شخصية صفصف التي قدمتها في مسلسل جعفر العمدة رمضان الماضى، الفيلم ده مختلف عن شخصية صفصف اللى قدمتها في المسلسل وأول مرة اشتغل مع سامح عبد العزيز و أول مرة باسم سمرة و كنت سعيدة بذلك و نعمل أكثر من حاجة سوا".

وفيلم الملكة من بطولة هالة صدقي، شيرين رضا، رانيا يوسف، كريم عفيفي، عارفة عبد الرسول، باسم سمرة، انتصار، دارين حداد، دينا، بدرية طلبة، وعدد من ضيوف الشرف من بينهم حسن الرداد، ومحمد رضوان، وأوس أوس ، وآخرين من تأليف هشام هلال وأحمد رمزي، واخراج سامح عبدالعزيز، وتم تغيير اسمه من "كتف رباعي" إلى "الملكة".

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى اجتماعى، حول شخصية "ماجدة"، لديها نادى رياضى و تتعرض للعديد من المشكلات، وتستعين بأصدقائها والمقربين من أجل استعادة حقوقها، وتشهد الأحداث العديد من مراحل الهروب من أجل كسب المزيد من الوقت، في إطار تشويقي تصاعدى للأحداث.