شكرا لقرائتكم خبر عن حدوتة منسية 4.. سعاد توزع الميراث على الأبناء حسب الشرع وتحتفظ بحق نوح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الرابعة من مسلسل "حدوتة منسية" الذى يتم عرضه على منصة watch it وقناة cbc، عن عمل خيرت (أحمد فهيم) سائق عن سيدة غنية في الماضى، وفى نفس الوقت كانت تعمل سعاد (سوسن بدر) خادمة في نفس الفيلا، وتبدأ الحلقة باجتماع هاشم (هشام إسماعيل) ويوسف (طارق صبرى) وعمر (محمد على رزق، يجتمعون لمناقشة قضية بيع والدتهم سعاد (سوسن بدر) أنها باعت المصنع والفيلا ولن تعطى أحد فيهم مليم واحد.

تعد سعاد أبنائها بانها ستعطى كل واحد فيهم نصيبه حسب الشرع ولكن بشرط تسديد الديون على المصنع، إضافة إلى اعطاء نوح (محمود حجازى) نصيبه مثله مثلهم تماماً وسط غضب الاخوة الذين يرون أنه ليس ابن والدهم شرعيا وليس له أي حقوق من الورث، وبالفعل يتم توزيع الميراث على الأبناء حسب الشرع ويحصل كل واحد على نصيبه.

ريناد (نانسى صلاح) تواصل مراقبة زوجها يوسف والتجسس عليه خاصة بعد معرفتها بعلاقته مع صديقتها هند (هلا السعيد) زوجة صديقة، وتساله على تغيره معها الفترة الماضية وعدم تركيزه معها وانها تشعر ان الحياة أصبحت روتينبة وعدم وجود الحب بينهما، وفى نفس الوقت يحاول يوسف التحدث مع هند لمقابلتها وانهاء الخلاف بينهما.

مسلسل "حدوتة منسية"مكون 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه،

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار إجتماعي عن قصة ارمله تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبناءها.