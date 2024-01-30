لبلبة تكشف رأيها في تكريم عادل إمام.. وهذا ما قالته عن عملها مع أحمد زكي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: علّقت الفنانة لبلبة على تكريم “الزعيم” عادل إمام بجائزة “زعيم الفن العربي”، في حفل توزيع جوائز Joy Awards، الذي أُقيم في المملكة العربية السعودية، حيث قالت في تصريحات إعلامية: “بكيت وقت تكريم عادل إمام، لأنهم جابوا مقتطفات من أعماله، والعينين دي عينين الأستاذ عادل، تضحك وتبكي، يديكي البؤس والغلبان والفرحان، هو فعلاً زعيم الفن وحبيبنا، عادل إمام ياخد قلبي، ولما أشوفه أبقى حاسة إني شايفة الفن كله”.

وأضافت: “أنا وعادل إمام عشرة طويلة وعملنا آخر مسلسلين “صاحب السعادة” و”مأمون وشركاه”، أنا بعتبر كل مسلسل فيهم 5 أفلام، بنشتغل 7 شهور وكل يوم مع بعض وبناكل ونفكر ونمثل مع بعض، أنا عاشرت سينمائيين والأستاذ عادل إمام عشت معاه أكتر ما عشت مع أهلي في بيتي… العشرة بيني وبين عادل طويلة وبحس بيه وبعينيه وإمتى هيقول إيه، لا يمكن أبوّظ له إفيه، وهو عارف أنا بحبه قد إيه وبخاف عليه قد إيه، وبعرف هو زعلان ولا مبسوط من مشيته في الطرقة بتاع الاستوديو”.

أما عن النصحية التي وجّهها إليها الفنان عادل إمام، فقالت لبلبة: “وقت ما مرضت أمي ومرضها خد 16 سنة هو كان خايف عليا جداً، وكنا تقريباً حاسين إن مرضها صعب، فكان دايماً بيسأل هو وعائلته مدام هالة زوجته، ولما ماما اتوفت مبقتش آكل وخسّيت، ويوم العزاء قعد جمبي وقالي كلي علشان خسيتي وبقى شكلك يقرف الكلب، وطبعاً أنا ضحكت هو دمه خفيف”.

وعن تفاصيل تعاونها مع المخرج الراحل عاطف الطيب والفنان الراحل أحمد زكي في فيلم “ضد الحكومة”، قالت لبلبة إن الطيب راهن على نجاحها في العمل، موضحةً: “انطلاقتي كانت من خلال فيلم “ضد الحكومة” مع الراحلَين أحمد زكي وعاطف الطيب، ومن حظي إن عاطف الطيب بيحب يطلع النجوم اللي معروفين ويغير الأدوار، وشافني في مهرجان “كان” وأقل من شهرين جيت مصر والمنتج سعد شنب كلّمني وقالي في دور مرشحك فيه عاطف الطيب مع أحمد زكي، ولما قرأت الدور خفت وكنت بقول فيه كلام جريء جداً، وأحمد زكي لما عرف إني هعمل دور المحامية قال على عيني وراسي بس لبلبة هتعمل الدور ده؟… عاطف الطيب قاله هتشوف، وكأنه متأكد وكسب الرهان”.

وأضافت: “فيلم “ضد الحكومة” كان أول عمل يجمعني بأحمد زكي، وكنا بنصوّر في المحكمة وفيه أكتر من 100 كومبارس موجودين وشغل صعب، وطلب مني أستاذ عاطف في جملة معينة إن عيني تدمع والدمعة متنزلش، والدمعة تنزل في جملة تانية معينة، وقولت يا رب ساعدني إزاي هعمل كدا يمكن الدمعة تنزل مني غصب عني، وده كان مشهد صعب جداً، وعملته من أول مرة ووافقوا عليه ولكن أستاذ عاطف مقالش برافو هايلة… وسألت أحمد قولتله هو أنا كنت كويسة؟، قالي إنتي مشوفتيش عملتي إيه؟، إنتي عملتي مشهد عبقري”.

واختتمت لبلبة تصريحاتها قائلةً: “وأنا كنت شايلة هم ليه الأستاذ عاطف الطيب مقالش برافو، ورجعت البيت يومها معيّطة وحكيت لأمي اللي حصل وقولتلها الأستاذ الظاهر أنه خد مقلب فيا، وأنا مش عجباه، قالتلي مش هتقدري تكمّلي تصويرك طول ما إنتي مش مرتاحة، اسأليه، فسألته وقاللي طالما قولت اللي بعده يبقى أنا موافق على المشهد”.