شاهد الدكتور نادر صعب يرد على جدل تجميل ريهام سعيد بفيديو لها قبل وبعد العملية

ردّ الدكتور نادر صعب، طبيب التجميل اللبناني، على الادعاءات التي وجّهتها ضده الإعلامية والممثلة المصرية ريهام سعيد، بتشوه وجهها بعد خضوعها لعملية تجميلية في عيادته.

وأكد صعب أنه شرح لريهام سعيد وقدّم لها المعلومات التي يجب عليها معرفتها كافة، قبل إجراء العملية التي أجراها لها حسب الشروط وأن ذلك موثق بالصوت والصورة، وأنها قامت بيديها بتصوير النتيجة التي سعت إليها.

وأضاف أن عملية شد الوجه لا تظهر نتيجها في اليوم التالي من إجراء العملية، فإن ذلك يرتبط بالملف الطبي والتاريخ التجميلي للشخص، وشرحت لك ذلك.

وتابع: إذا كان هناك دهون كما هي الحال لدى السيدة ريهام باعترافها حول العيون، فإن ذلك يؤدي إلى التورم، وهنا عرض مقطعاً تتحدث فيه الإعلامية المصرية عن مشكلة طبية تعرضت لها، ما أدى إلى إصابتها بتورم حتى أن “تحت عيني باظ” على حد قولها.

وكشف أنه أثناء العملية اتضح أن عيني ريهام سعيد لا تغمضان بشكل سليم، وأكّد أنه قام بتصوير ذلك والتأكيد لها أنه لم يلمس الجفن العلوي، ودليل ذلك أنه لا يوجد ندبة فوق العين.

وتساءل الدكتور نادر صعب، هل يوجد عملية جراحية دون جرح؟ مضيفاً: لذلك وحسب الأصول الطبية المعتمدة وحالتها اشتغلت بضمير، ولم يكن من الممكن أن أفعل أفضل من ذلك وهي على علم بذلك.

وأكد أن ريهام سعيد خرجت من العملية في اليوم التالي وليس بعد شهر ونصف الشهر كما تدّعي، والأهم من ذلك أنها بعد 4 أشهر فقط كانت على شاشة التلفزيون “مُتألقة” وتنفذ حملة ترويجية مستغلة نتيجة نجاح العملية التي أجريتها لها للاستفادة منها.

وقال إن الصور التي نشرتها ريهام سعيد تعود لثاني يوم بعد العملية مباشرة، متسائلاً عن السبب الذي دفعها لنشر تلك الصور بعد 10 أشهر، قائلاً: ما هو الهدف منها غير الافتراء والتشهير؟

أكد الدكتور صعب في نهاية الفيديو: العملية ناجحة ولا يمكن أن تتم أجمل من ذلك، أو بطريقة أخرى، والصورة التي نشرت كانت بعد يومين من العملية، لكن أنت لا تتحدثين بضمير.

وقال: رغم أن لديه موافقة مسبقة على نشر كل شيء جرى تصويره في العيادة، فإنه لم يبدأ بنشر الصور والفيديوهات سوى بعد رؤيته للبرنامج التلفزيوني، الذي عرضت ريهام صوره فيه دون إذن منه، لترويج حملة تشهير ضدي، مؤكداً أنه توجه للقضاء لملاحقتها قانونياً.

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد الدكتور نادر صعب يرد على جدل تجميل ريهام سعيد بفيديو لها قبل وبعد العملية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي. هيثم هارون بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.