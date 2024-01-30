بأربعة أهداف.. الهلال يتفوق على انتر ميامي في افتتاح كأس موسم الرياض

بحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، ومعالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه (GEA) انطلقت اليوم أولى مباريات كأس موسم الرياض بين فريقي نادي الهلال السعودي وانتر ميامي الأمريكي في ملعب Kingdom Arena بالعاصمة الرياض، وشهدت المباراة حضورا جماهيريا كبيرا، حيث امتلأت مدرجات الملعب بالجماهير الذين تفاعلوا مع أحداث المباراة منذ بدايتها حتى النهاية.

وشهدت المباراة التي انتهت بنتيجة ٤ أهداف لصالح فريق الهلال، مقابل ٣ لخصمه جملة من الأحداث الرياضية والإثارة والحماس بين الفريقين الذين تقاسموا إمتاع الجماهير والمشاهدين المتابعين من جميع أنحاء العالم، حيث وصل مجموع أهداف المباراة ٧ أهداف أشعلت حماس الجمهور طوال ٩٠ دقيقة.

واستبقت المباراة بحفل افتتاح مميز استخدمت فيه مجموعة كبيرة من الأشكال الجمالية المعتمدة على تشكيلات الليزر، إضافة إلى الشعلات النارية التي أضفت جمالا على الملعب قبل انطلاقة أحداث المباراة.

وخلال حفل انطلاقة البطولة أكد معالي المستشار تركي آل الشيخ أن هذا الحدث الكبير لم يكن ليصل إلى هذا المستوى لولا دعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رئيس مجلس الوزراء، مطالبا الجمهور بإعلاء صوت نشيد الوطن؛ ليسمع في أرجاء العالم من خلال البث التلفزيوني المشاهد في أكثر من مئة دولة حول العالم.

وتستمد البطولة أهميتها مما تتميز به من جمع عدد من نجوم العالم، أمثال ليونيل ميسي، وسواريز، وبوسكيتس، وكريستيانو رونالدو، وميتروفيتش، ومالكوم وعدد من نجوم العالم الذين يلعبون في أندية الهلال والنصر بالدوري السعودي.

وحضر المباراة التي تمثل الشرارة الأولى لمنافسات كأس موسم الرياض حضورا رياضيا كثيفا من جميع أنحاء المملكة والعالم العربي، ومن أبرز الحضور النجم السعودي يوسف الثنيان، والكابتن ماجد عبدالله، إضافة إلى النجم التونسي رابح ماجر، والمصري أحمد حسام “ميدو”.

وتعتمد البطولة على نظام النقاط، حيث التتويج بناء على عدد النقاط التي يحصدها الفريق من مجموع نتائجه في المباريات الثلاث، والتي تمثل مباراة اليوم أولاها، فيما ستقام المباراة الثانية يوم الخميس ١ فبراير بين انتر ميامي ونادي النصر السعودي، فيما تختتم البطولة في 8 فبراير عندما يلتقي الهلال النصر في المباراة الأخيرة للبطولة التي تقام جميع لقاءاتها في ملعب Kingdom Arena.

وبشعاره في هذه النسخة Big Time، يواصل موسم الرياض تنظيم واستضافة الأحداث الرياضية والترفيهية المحلية والعالمية، كما يستقطب محبي الرياضات المختلفة من جميع أنحاء العالم إلى العاصمة الرياض؛ لحضور البطولات المتنوعة، إضافة إلى الحفلات الموسيقية والمعارض وغيرها من الفعاليات الترفيهية الفريدة التي يشارك فيها أبرز الموهوبين في مجالات الرياضة والفن، إضافة إلى تجربة المقاهي والمطاعم العالمية والتسوق بين آلاف العلامات التجارية العالمية.