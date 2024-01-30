إيد شيران يكتشف أنه تناول هذا الطعام الغريب أثناء إجازته في اليابان

ميرنا وليد - بيروت - نشر النجم العالمي إيد شيران، يوم الاثنين، مقطع فيديو لنفسه وهو يتناول الطعام خارج المنزل في أوساكا باليابان، وما أثار دهشة بعض متابعيه أنه كان يأكل كرات الأخطبوط.



وقد أبهر المغني المعجبين بأداء في أوساكا باليابان خلال عطلة نهاية الأسبوع، أثناء وجوده في المدينة، تجول حول العديد من المطاعم لتذوق الأطباق والمشروبات المتنوعة.

قام اد شيران بتدوين ملاحظات حول مغامرته في الطهي وأنشأ مقطع فيديو مميزًا لأمسيته في المدينة، حيث استعرض الوجبات التي أخذ عينات منها. قام بنشر الفيديو عبر حسابه، مضيفًا: "أكل كرات الأخطبوط في أوساكا". وشوهد المغني في الفيديو وهو يتذوق الطعام قبل أن يقول: "لا بأس... لا أعرف إذا كنت سأطلبه مرة أخرى".

وعلق شخص آخر قائلاً: "LM*O هي وجبة خفيفة كروية الشكل تحتوي على خليط دقيق القمح مملوء بمكعبات الأخطبوط ومكونات أخرى، وليست كراتها الفعلية"، إلى جانب رمز تعبيري يبكي مع الضحك.