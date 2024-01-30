آسر ياسين على موعد مع الماضي قريبًا

ياسر رشاد - القاهرة - ينتظر النجم آسر ياسين، موعد عرض مسلسله الجديد موعد مع الماضي، والمقرر طرحه عبر منصة نتفليكس الرقمية خلال الأيام المقبلة.

وكشف آسر ياسين، الإعلان الترويجي لمسلسل موعد مع الماضي، والذي طرحته منصة نتفليكس منذ ساعات قليلة، والذي تضمن العديد من مشاهد الأكش والغموض والإثارة .

https://fb.watch/pUJeXjlvn5/?mibextid=cr9u03

وكتب ياسين، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك":" اقترب موعدكم مع موعد مع الماضي، حصريًا على نتفليكس ".

آسر ياسين

تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي

تدور أحداث مسلسل موعد مع الماضي، في إطار 8 حلقات، وينتمي إلى نوعية الاثارة والغموض والاكشن، يشارك في بطولته كل من آسر ياسين ومحمود حميدة وركين سعد ومحمد علاء وشرين رضا وشريف سلامة وهدى المفتي وتامر نبيل وهو من قصة وإخراج السدير مسعود .

صبا مبارك

جديد آسر ياسين في صيف 2024

ومن ناحية أخرى، يواصل آسر ياسين، تصوير مشاهده في فيلم ولاد رزق 3، والمقرر طرحه في صيف 2024، ويقوم ببطولته النجوم أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم وآخرين .

فيلم ولاد رزق الجزء الثالث بطولة الفنان أحمد عز، ويضم العمل مجموعة من الفنانين، أبرزهم: عمرو يوسف، كريم قاسم، ماجد الكدواني، آسر ياسين، محمد لطفي، سيد رجب، نسرين أمين، وهو من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني.

وكرم القائمون على حفل joy awards ، صناع وأبطال فيلم ولاد رزق 3، والذي أقيم في السعودية منذ أسابيع قليلة ، والذين كشفوا تفاصيل تصوير أحداث العمل المقرر انتهاء تصويره في الفترة المقبلة استعدادًا لطرحه في صيف 2024 بجميع السينمات.

آخر الأعمال السينمائية لـ آسر ياسين

يذكر أن آخر أعمال آسر ياسين، فيلم شماريخ، والذي مازال يعرض في السينمات المصرية والعربية محققًا إيرادات ضخمة في شباك تذاكر دور العرض .

تفاصيل فيلم شماريخ

فيلم "شماريخ" من بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، خالد الصاوي، آدم الشرقاوي، مصطفى درويش، ومحمد ثروت، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة، ومن إنتاج شركة سي سينما برودكشن هاني نجيب وأحمد فهمي.

‎ تدور أحداث فيلم شماريخ في إطار من الحركة والتشويق حول فكرة الضغوطات التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، من خلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوطات والمصاعب التي يواجهها خلال القصة .