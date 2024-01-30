رمضان 2024.. آسر ياسين يتعاون مع هاني خليفة في مسلسل"الساعة خمسة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

يتعاون الفنان آسر ياسين مع المخرج هاني خليفة في مسلسل "الساعة خمسة"، المقرر عرضه رمضان المُقبل 2024.

ونشر آسر ياسين صورة، عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع"إنستجرام"، مكتوب عليها:"آسر ياسين يتعاون مع هاني خليفة في مسلسل الساعة خمسة، المقرر عرضه رمضان".

ويعد هذا التعاون الثاني بين المخرج هاني خليفة والفنان آسر ياسين، بعد مسلسل "نمرة اتنين".

ومن ناحية أخرى يشارك آسر ياسين في فيلم "ولاد رزق 3: القاضية" يشارك ببطولته نخبة من نجوم السينما المصرية وهم أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، أحمد داود، كريم قاسم، سيد رجب، تأليف صلاح الجهيني، إخراج طارق العريان، ومن المقرر عرضه بحلول عام 2024.

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