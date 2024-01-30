شكرا لقرائتكم خبر عن حفل توقيع كتاب الفنان خالد الصاوى الجديد غدًا فى معرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان خالد الصاوى عن حفل توقيع كتابه الجديد في معرض الكتاب، وذلك غداً الأربعاء 31 يناير الجارى، حيث دعا جمهوره لحضور الحفل في معرض الكتاب، حتى يطمئن الجمهورعلى صحته الجسدية بعدما كان قد أجرى عملية جراحية الأيام الماضية .

ويعرض لخالد الصاوى حاليا فيلم "404 بطولة النجمة منى كزكى فى دور العرض السينمائى، ويشارك فى بطولة الفيلم كلا من محمد فراج، وآخرون، إخراج هانى خليفة.

ويشارك الفنان خالد الصاوى في بطولة فيلم "أسد أسود" مع النجم محمد رمضان، المقرر البدء في تصويره الفترة المقبلة، ويشارك في بطولته كلا من ماجد الكدوانى، وشريف سلامة، ورزان جمال وآخرون، إخراج محمد دياب، وتأليف الأخوة خالد وشيرين دياب .

كما يواصل الصاوى تصويره دوره في مسلسل "صدفة" مع النجمة ريهام حجاج، والمقرر عرضه في رمضان المقبل، ويشارك في بطولة المسلسل كلا من عصام السقا، ورحاب الجمل، وآخرون، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز.