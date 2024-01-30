بالفيديو-سعر خيالي لحقيبة يد بلقيس..و أناقتها تخطف الأنظر

ميرنا وليد - بيروت - تالقت الفنان اليمنية بلقيس بأخر إطلالة لها على الجمهور من خلال مقطع فيديو عبر حسابها الخاص، ظهرت فيه مرتديةً فستان متوسط الطول ضيق باللون الأزرق ذات اكمام طويلة و عنق عالي مع فتحة عند الكتف، تركت شعرها منسدلاً على كتفيها مع مكياج هادئ أظهرت من خلاله جمال وجهها.



و حملت بلقيس بيدها حقيبة من دار أزساء Fendi العالمي ووصل سعرها إلى 3500 دولار.

و كانت خطفت بلقيس أنظار الجمهور بإطلالتها الجديدة، وظهرت وهي ترتدي فستاناً باللون الأبيض متوسط الطول، وبكمين طويلين، ومزيناً بالزخرفات، ومعطفاً طويلاً باللون الأبيض، وتركت شعرها منسدلاً، وطبقت مكياجاً أظهر جمال ملامح وجهها.

وحملت بلقيس حقيبة يد من دار أزياء Roger Vivier، يبلغ سعرها 3 آلاف و 200 يورو، وانتعلت حذاءً مفتوحاً من Roger Vivier، يبلغ سعره 890 يورو.

