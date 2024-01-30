شكرا لقرائتكم خبر عن حدوتة منسية الحلقة 4.. سعاد تجمع مبالغ فدية سارى وتذهب لتجده مع خيرت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل "حدوتة منسية" الذى يتم عرضه على منصة watch it وقناة cbc مقابلة خيرت (أحمد فهيم) لسعاد (سوسن بدر) لمعرفة أين وصلت في تجهز الفلوس المطلوبة لابنه سارى (محمد عزمى) الذى ينكشف بعد ذلك أن نعيم (أسامة عطا الله) الذى تركته عنده مشارك معه في العملية.

المشهد ينتقل الى دمياط ومصنع الحلويات الذى يعمل فيه نوح (محمود حجازى) الذى يرغب في عمل آخر بجانب المصنع، ويعرض عليه زميله إسماعيل أن يؤجر سيارة لبيع المشبك ويوافق نوح على ذلك، وبدأ نوح في كسب ثقة صاحب المصنع الحاج حلمى (أحمد صيام) وابنته أمانى (دعاء حكم) ويكتشفان أن نوح خريج تجارة انجليزى ويفكر في تشغيله في حسابات المصنع.



مسلسل حدوتة منسية الحلقة 4

تكشف الحلقة عن وجود غير داخل المصنع من نوح، حيث يحاول عاطف (أمير صلاح الدين) اتهامه بسرقة محفظته ويدسها في مكان نوح، ولكن إسماعيل يجدها ويرميها بعيد وبعد العثور عليها، يخصم حلمى صاحب المصنع 5 أيام، ويذهب المشهد إلى سعاد وخيرت بعد أن جهزت 250 ألف جنيه وذهبا إلى المكان المتواجد فيه سارى

مسلسل "حدوتة منسية" 30 حلقة من بطولة سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيسرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى شاهين، عفاف مصطفى، شريف عواد، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، شريف طلبة، ندى فقيه،

مسلسل "حدوتة منسية" من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين، ويعرض من السبت للأربعاء على قناة cbc الساعة 8 مساء، ومن الجمعة للثلاثاء على منصة watch it، وتدور العمل في إطار إجتماعي عن قصة ارمله تجد نفسها في مواجهة تحديات كثيرة بعد موت زوجها الذي تركها وترك كل أمواله تحت تصرفها، كما يناقش أيضا العديد من القضايا الإجتماعيه مثل التضحيات التي تقدمها الأم لأبناءها.