موعد مع الماضي والبحث عن علا وبسمة.. "نتفليكس" تكشف عن جديدها في 2024

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت منصة الترفيه العالمية نتفليكس عن المحتوى الجديد الذي ستقدمه للجمهور في 2024، إذ يضم برنامجها هذا العام مجموعة واسعة من الأعمال، منها أعمال جديدة كليًا، وأخرى تعود بمواسم جديدة تأتي من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومصر والكويت والأردن.

ونستعرض أبرز هذه الأعمال في السطور التالية..

"مدرسة الروابي للبنات" – الموسم الثاني (الأردن): في فصل جديد من مسلسل "مدرسة الروابي للبنات"، تستقبل المدرسة العام الدراسي الجديد مع فصل يضم طالبات متفوقات ووجوهًا جديدة. المسلسل إنتاج فيلمزيون و من إخراج تيما الشوملي، و كتابة وتأليف تيما الشوملي وشيرين كمال مع إسلام الشوملي. ويطرح في موسمه الثاني الكثير من القصص والأسرار عن حياة طالبات من خلفيات اجتماعية مختلفة، ويَعِد بالكثير من الأحداث المشوّقة والتحولات الكبيرة. وتتبدّل الأدوار وتصاعد التحديات والتقلّبات المفاجئة في العلاقات، ويحاول المسلسل أن يأتي بملامحه التي اعتاد عليها الجمهور ولاقت نجاحًا كبيرًا في الموسم الأول.

"البحث عن علا" - الموسم الثاني (مصر):

بعد النجاح الذي حققه الموسم الأول، تعود النجمة هند صبري لتؤدي دور "علا" في موسم جديد، مع النجم ظافر العابدين. المسلسل من بطولة سوسن بدر وهاني عادل وندا موسى ومحمود الليثي وآيسل رمزي وعمر شريف وياسمينا العبد وطارق الإبياري، المعروف بلعبه دور شقيق "علا" في مسلسل "عايزة أتجوز".

تجد "علا" نفسها أمام رحلة جديدة لاكتشاف ذاتها بعدما يصبح مشروعها التجاري على وشك الانهيار، الأمر الذي يُفضي بها لمصادفة قد تغير حياتها للأبد. المسلسل من إخراج هادي الباجوري، وتوّلت هند صبري وأمين المصري الإنتاج التنفيذي، ومن المقرر بدء عرضه على نتفليكس في وقت لاحق من العام الحالي.

"مسامير جونيور" (السعودية)

تعود الشخصيات التي تعرّف عليها الجمهور في مسلسل "محافظة مسامير" إلى الشاشات هذا العام في فيلم الرسوم المتحركة "مسامير جونيور" بطرافتها وطابعها الفكاهي. وفي هذا الفيلم المستوحى من المسلسل، سنرى نفس الشخصيات المحبوبة غريبة الأطوار وهم أطفال بعمر 6 سنوات، حيث يخوض "طرّاد" و"سلتوح" و"سعد" مغامرة شيّقة بحثًا عن الجنة بعد أن حذرهم مُدرّسهم من عواقب تصرفاتهم المؤذية كأطفال، ليتوصّلوا في نهاية المطاف إلى أن فعل الخير هو السبيل لتجنب مصير غير محبب. الفيلم من كتابة "عبد العزيز المزيني" وإخراج و"مالك نجر". ومن المقرر عرضه خلال العام 2024.

"الصفقة" – الموسم الثاني (الكويت)

بعد النجاح المدوي للموسم الأول، يعود مسلسل "الصفقة" في موسم ثانٍ على نتفليكس، بمشاركة نفس الوجوه المألوفة، وهي منى حسين وروان مهدي ومحمد المنصور وحسين المهدي وفيصل العمري وآخرون. المسلسل من إخراج جاسم المهنا وإنتاج عبدالله بوشهري، وكتابة نادية أحمد وآن سوبيل وآدم سوبيل ورولان حسن.

ويتناول قصة "فريدة" و"منيرة" اللتين نجحتا في شقّ طريقهما في سوق الأسهم الكويتي في ثمانينيات القرن الماضي، ولكن هل تستطيعان مواصلة تقدمهما بعد أن أصبح لديهما موطئ قدم في العمل أم ستخسران كل ما ناضلتا لتحقيقه؟

"دبي Bling"- الموسم الثالث – (الإمارات)

يعود البرنامج الواقعي العربي، الذي حقق شهرة عالمية في موسم ثالث مكوّن من 8 حلقات، ليغوص الجمهور أكثر في حياة شخصياته التي عرفها وأحبها في المواسم السابقة، مع ظهور وجوه جديدة تنضم إلى أسرة "دبي Bling". في هذا الموسم أيضًا تستمر المواقف الدرامية المشوّقة وسنرى تكوّن علاقات جديدة واستمرار الطموحات اللامحدودة لشخصياته.

وتقدم نتفليكس مجموعة من الأعمال الجديدة هذا العام، وهي..

"شهر زي العسل" (الكويت):

فيلم رومانسي كوميدي يتناول قصة الزوجين "حمد" و"نور"، اللذين يجدان نفسيهما في زواج عاصف ينطوي على الكثير من المنعطفات غير المتوقعة. يستكشف الفيلم تعقيدات الحب وتأثير الفرص الثانية، ليأخذنا في رحلة عن الحب والحياة، ويطلعنا على ما يتعرض له الزوجان من مواقف غريبة ناجمة عن سوء الفهم أو اكتشاف الاختلافات الشاسعة بينهما. الفيلم للكاتب "إياد صالح"، من بطولة "نور الغندور" و"محمود بوشهري"، ومن إخراج "إيلي السمعان". ومن المقرر عرضه على نتفليكس قريبًا.

"بسمة" (السعودية)

هو فيلم سعودي جديد من إنتاج نتفليكس، وهو أول عمل إخراجي للنجمة السعودية الشابة "فاطمة البنوي". يتطرق الفيلم لموضوع حسّاس ومختلف، ألا وهو الصحة النفسية.

فاطمة ستلعب دور بطلة الفيلم "بسمة"، إلى جانب كتابتها وإخراجها له. يتناول الفيلم قصة شابة سعودية تعود إلى مسقط رأسها في جدة بعد إكمال دراستها الجامعية في الولايات المتحدة، لتكتشف أن عائلتها كانت تخفي عنها بعض الأمور الصعبة.

"موعد مع الماضي" (مصر)

يضم المسلسل كوكبة من النجوم، إذ يشارك النجمان محمود حميدة وآسر ياسين كلًا من صبا مبارك، شريف سلامة، شيرين رضا، ركين سعد، محمد ثروت، محمد علاء، تامر نبيل وهدى المفتي.

المسلسل من إخراج السدير مسعود وكتابة محمد المصري. ومن المقرر عرض المسلسل المكوّن من ثماني حلقات هذا العام، ويتناول قصة "يحيى" وسعيه للانتقام لمقتل شقيقته "نادية" إثر ما يبدو وكأنه حادث عرضي. المسلسل من إنتاج Charisma Group ، وتولى الإنتاج التنفيذي "محمد مشيش".

"الحب أعمى، حبيبي" (الإمارات)

يأتي هذا البرنامج إلى العالم العربي، وتقدمه "إلهام علي" و"خالد صقر". إذ تتبع هذه التجربة الاجتماعية قصص مجموعة من العزّاب، من مختلف أرجاء المنطقة ويقيمون في الإمارات، وهم يخوضون رحلة للبحث عن الحبّ وعن شخص يتقبلهم على طبيعتهم، فهل من الممكن لهم أن يختاروا شريك حياتهم من دون رؤيته على الإطلاق؟ سيمرّ هؤلاء بفترة التعارف والخطوبة لتوثيق علاقاتهم، ومن ثم التخطيط لزفافهم، كل ذلك من دون رؤية الشخص الآخر. ومع اقتراب موعد الزفاف، يبرز السؤال الأهم: هل الحب أعمى فعلًا؟ وهل سيتم هذا الزواج؟ أم أن هناك عوامل أخرى من بينها رؤية بعضهم بعضًا فعليًا، ستؤثر على قراراتهم وستكون السبب في إلغاء الزواج؟

تُعد Netflix إحدى الشركات الرائدة عالميًّا في مجال تقديم خدمات البث الترفيهي.