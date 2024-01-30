معلومات عن الشاعر مجدي نجيب بعد زيارة محمد منير له بسبب تدهور حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

حرص النجم الكبير محمد منير على زيارة الشاعر الغنائي مجدي نجيب بعد تعرضه لوعكة صحية نقل على إثرها لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج خلال الفترة الماضية وهو الذي تعاون معه من قبل بعدد من الأغاني منها "شبابيك".

وكان يعاني الشاعر مجدي نجيب من أزمة قلبية ودخوله في أزمة أخري بسبب خطأ طبي من طاقم المستشفى وسط استغاثة شقيقه بسبب الإهمال الذي يتعرض له وتدهور حالته الصحية ودخوله غرفة العناية المركزة.

وإليكم 7 معلومات عن الشاعر الغنائي مجدي نجيب:

1- ولد في 29 مايو عام 1936

2- قام بتأليف أغنية "كامل الأوصاف" للفنان الراحل عبد الحليم حافظ.

3- كتب أشعار عدد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية أبرزها فيلم "صوت الحب" عام 1973، وفيلم "مولد يا دنيا" عام 1975.

4- توفي نجل الشاعر مجدي نجيب في شهر مايو الماضي بعد تعرضه لأزمة قلبية.

5- تعاون مع محمد منير بأكثر من أغنية وهم "ممكن، ليلى، حواديت، من أول لمسة".

6- تعاون الشاعر مجدي نجيب مع أبرز نجوم الغناء منهم عبدالحليم حافظ، فايزة أحمد، شادية، هاني شاكر، عماد عبد الحليم.

7- كان آخر مشاركاته الفنية بكتابة كلمات أغاني مسلسل "لم يكن أبدًا لها" عام 1993.