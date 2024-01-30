بأناقة عالية و جمال مميز..ريتا أورا تتألق بلوك شيك - بالصور

ميرنا وليد - بيروت - سحرت النجمة العالمية ريتا أورا الجمهور بأخر إطلالاتها بلوك رائع من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت ريتا بسترة شيك ضيقة ذات أكمام طويلة مزرن بالازرار مع سروال باللون الأسود واسع، وتركت ريتا شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.

محمد حماقي يشارك صورة نادرة لإبنته فاطمة.. تشبه والدتها كثيرا!



وفي وقت سابق، كشف المخرج العالمي تايكا وايتيتي بأن زوجته النجمة ريتا أورا هي من تقدّمت اليه بطلب الزواج، وحينها وافق بالتأكيد، عكس ما هو متعارف عليه بتقدّم الرجل للمرأة، وشكّل هذا التصرح جدلا كبيرا.

الجدير ذكره ان الفنانة البريطانية ريتا أورا البالغة من العمر 31 عاماً تزوجت من حبيبها المخرج تايكا وايتيتي الذي يكبرها بـ 16 عاماً ، وذلك في حفل زفاف حميم في لندن جمع الاصدقاء المقربين.

حفل الزفاف كان خاصاً جداً حيث تمكن فقط أعز اصدقائهم ان يشاهدوا مدى حب الثنائي لبعضهما البعض.

