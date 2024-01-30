فن ومشاهير

بأناقة عالية و جمال مميز..ريتا أورا تتألق بلوك شيك - بالصور

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ميرنا وليد - بيروت - سحرت النجمة العالمية ريتا أورا الجمهور بأخر إطلالاتها بلوك رائع من خلال صور نشرتها عبر حسابها الخاص، وظهرت ريتا بسترة شيك ضيقة ذات أكمام طويلة مزرن بالازرار مع سروال باللون الأسود واسع، وتركت ريتا شعرها منسدلأً على كتفيها مع مكياج مميز أظهرت من خلاله جمال وجهها.

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وفي وقت سابق، كشف المخرج العالمي تايكا وايتيتي بأن زوجته النجمة ريتا أورا هي من تقدّمت اليه بطلب الزواج، وحينها وافق بالتأكيد، عكس ما هو متعارف عليه بتقدّم الرجل للمرأة، وشكّل هذا التصرح جدلا كبيرا.
الجدير ذكره ان الفنانة البريطانية ريتا أورا البالغة من العمر 31 عاماً تزوجت من حبيبها المخرج تايكا وايتيتي الذي يكبرها بـ 16 عاماً ، وذلك في حفل زفاف حميم في لندن جمع الاصدقاء المقربين.
حفل الزفاف كان خاصاً جداً حيث تمكن فقط أعز اصدقائهم ان يشاهدوا مدى حب الثنائي لبعضهما البعض.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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