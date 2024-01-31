بالصور| رمضان 2024.. كواليس التحضير لمسلسل ياسمين صبري الجديد "رحيل"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت شركة فينومينا للإنتاج الفني عن استعدادها لإنتاج مسلسل رحيل بطولة الفنانة ياسمين صبري، للمشاركة به في السباق الرمضاني المُقبل 2024.

وقامت بالكشف عن صور من التحضيرات الخاصة لمسلسل "رحيل" جمعت بطلة العمل بالكاتب محمد عبدالمعطي والمخرج إبراهيم فخر.

ومن المقرر أن تعلن الشركة المنتجة التفاصيل وبقية فريق العمل خلال أيام.

وشاركت مؤخرا الفنانة ياسمين صبري في بطولة فيلم "أبو نسب"، أمام الفنان محمد عادل إمام والفنان ماجد الكدواني، إخراج رامي إمام، وبمشاركة مجموعة كبيرة من النجوم، وتم طرحه مؤخرا في دور العرض السينمائي بـ مصر والدول العربية.