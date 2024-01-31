شكرا لقرائتكم خبر عن زانديا: أغيب عن الجزء الثالث من Dune لكنى أريد وبشدة المشاركة فيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت النجمة الشابة زانديا أنها تريد العودة إلى سلسلة Dune ، إلى الجزء الثالث من العمل، في حديثها إلى Fandango مع زملائها في فريق Dune: Part Two للترويج له، وذلك بعد أن أوضحت زانديا عدم مشاركتها فى الجزء الثالث.

وصرحت زانديا مؤكدة:" في أي وقت سيتصل بى المخرج دينيس فيلنوف، للمشاركة في الفيلم سيكون ردى نعم بالتأكيد، وأنا متحمسة لرؤية ما سيحدث تاليا".



زانديا

وكانت قد انضمت الممثلة فلورنس بيو إلى الجزء الثانى من Dune، وستلعب دور الأميرة إيرولان كورينو، وهي ملكة تتورط بشكل رومانسي مع بول أتريدس الذى يقوم بلعبه الممثل تيموثي شالاميت، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "variety" .

يعيد العمل عددا كبيرا من أبطال الجزء الأول ومنهم ريبيكا فيرجسون، وجوش برولين، وستيلان سكارسجارد، وديف باوتيستا وزندايا وخافيير بارديم.

كان نصيب فيلم Dune هو نصيب الأسد من حفل جوائز الأوسكار لـ عام 2022، حيث فاز العمل بـ 6 جوائز من أصل 10 ترشيحات للأوسكار، وهو ما يعد رقم كبير سواء من الترشيحات أو الفوز.

ودار فيلم "Dune" حول رحلة أسطورية مشحونة عاطفيا، الذى يحكى قصة بول أتريديس، شاب لامع وموهوب ولد في مصير عظيم يتجاوز فهمه، الذى يجب أن يسافر إلى أخطر كوكب في الكون، لضمان مستقبل عائلته وشعبه، وبينما تنفجر القوى الخبيثة في صراع حول الإمداد الحصري للكوكب لأغلى مورد في الوجود، وهى سلعة قادرة على إطلاق العنان لأكبر الإمكانات البشرية، فقط أولئك الذين يمكنهم التغلب على خوفهم هم الذين سيبقون على قيد الحياة.