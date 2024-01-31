مطرب الأوبرا حسام حسنى لإسعاد يونس: موسيقى محمد فوزى هى السهل الممتنع

القاهرة - سامية سيد - قال مطرب الأوبرا حسام حسني، أثناء استضافته ببرنامج صاحبة السعادة الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس وبمناسبة الاحتفال بالموسيقار محمد فوزي: "المطرب الراحل هو السهل الممتنع، الغنا بتاعه يبدو سهلا لكن هو تفاصيله كتير أوي وعايز مطرب شاطر يقدر يقدم الألحان دي، وألحانه كلها مواكبة للعصر، واحنا بنحاول نقرب من سرعته في أغانيه".

ومن جانبه قال المطرب محمد متولي: "لما بنسمع أغاني محمد فوزي بنحس إنها سهلة وبسيطة لكن لما تيجي نغني بنبذل مجهود كبير، ولديه شخصية خاصة به ولما نيجي نغني لمحمد فوزي لازم ندخل جوه الشخصية بتاعته".

وكان المايسترو أحمد عامر قال، خلال لقائه برنامج صاحبة السعادة: "من بداية التجهيز لحفلة محمد فوزي في الأوبرا بدأت قبل الموعد بشهرين، وبدأت أجمع تاريخه من البدايات للنهايات، وفي اختيار برنامج الحفل أخذت من القديم للحديث، وبعد الاستقرار على البرنامج بدأنا في اختيار المطربين المناسبين لغناء هذه الأغاني، ثم بدأنا البروفات وهنا بدأت الفكرة في الظهور".

وتابع عامر: "محمد فوزي إلى الآن نجد أن موسيقاه حديثة جدا، لو استمعنا للحن طير بينا يا قلبي ستشعر أنك تسمعه اليوم وليس من سنين كثيرة مرت، لو سمعنا حتى الدويتهات مع ليلى مراد أو شادية سنجد أنه مزيكا حديثة فموسيقى محمد فوزى مرنة بشكل حديث".