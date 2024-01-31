هذا ما قاله وائل كفوري عن فيلم إليسا الوثائقي "It's Ok"

ميرنا وليد - بيروت - علق الفنان اللبناني وائل كفوري على الوثاقي "It's Ok" الذي يرصد الكثير من جوانب حياة الفنانة اللبنانية إليسا.

وأشاد وائل بالعمل الخاص بـ إليسا، وحرص على تهنئتها على هذا الإنجاز .

وكتب وائل عبر حسابها الرسمي: "ألف مبروك على هالعمل وهالإنجاز يلّي بيعكس تألقك الفني والشخصي".

ومن جانبها، ردت إليسا على رسالة وائل، قائلة: "حبيبي يا وائل، شكراً على المشاهدة، ستبقى دائماً الشخص المقرّب مني".

يذكر أن الوثائقي "It's Ok" يرصد لحظات من حياة إليسا ما بين الصعود والمرض والنجاح، ويطرح قصص وأزمات مرت بها من تنمر وعنصرية ومكافحة ذكورية وعلاقات الحب الفاشلة.

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