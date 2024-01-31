شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يبدأ تصوير فيلمه الجديد "أسد أسود" منتصف فبراير المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أوشك المخرج محمد دياب على الانتهاء من التفاصيل الأخيرة لفيلمه الجديد "أسد أسود" بطولة النجم محمد رمضان، والذى يعد أول تعاون بينهما في السينما، من تأليف الأخوة خالد وشيرين دياب، حيث أنتهى دياب من معاينة أماكن التصوير المقررة في جدول ديكورات الفيلم، خاصة أن العمل تدور أحداثه في حقبة زمنية محددة سيتم الإعلان عنها مع بدء التصوير .

وتعاقدت الشركة المنتجة مع كلا من محمد رمضان، خالد الصاوى، ماجد الكداونى، وشريف سلامة، وتقدم البطولة النسائية الفنانة اللبنانية رزان جمال، ومن السودان تعاقدت الشركة مع كلا من اسلام مبارك ، محمود السراجى، ومن المقرر أن ينضم عدد من الممثلين للعمل خلال الفترة المقبلة .

يشار إلى ان آخر أعمال محمد رمضان مسلسل "جعفر العمدة" وحقق نجاحاً جماهيرياً كبيراً على مستوى العالم العربى، بطولة محمد رمضان، هالة صدقي، زينة، إيمان العاصى، مى كساب، منة فضالى، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدى بدر، أحمد فهيم، عماد صفوت، فتوح أحمد سلوى عثمان، فريدة سيف النصر، جورى بكر، طارق النهرى، أحمد عبد الله، إحسان الترك وضيف الشرف بيومى فؤاد، ومن تأليف وإخراج محمد سامى، وشارك فى السيناريو والحوار مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.

تدور الأحداث فى إطار اجتماعى شعبى، حول جعفر العمدة (محمد رمضان) وهو في العقد الرابع من عمره، متزوج بـ3 سيدات، ويمتلك شركات للمقاولات ويدخل فى العديد من الصراعات سواء فى عمله أو بعيداً عن العمل، ثم يقابل خلال مشواره "عايدة" (زينة) ويتعرف عليها وتنشأ بينهما قصة مليئة بالمفاجآت، كما يعيش جعفر مأساة تستمر عدة سنوات بعد فقدان ابنه واختطافه من قِبل مجهولين، ولا يعرف إذا ما كان حيًا أم ميتًا.