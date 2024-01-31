شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنى "100 سنة غنا" بالأوبرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، مؤتمراً صحفياً فى الثالثة والنصف عصر الأربعاء المقبل بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل المشروع الفنى الجديد 100 سنة غنا المقام بالتعاون مع النجم على الحجار.

يحضر المؤتمر الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية والنجم على الحجار مع مجموعة من الإعلاميين فى مختلف وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية.

وفى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" قال الحجار إنه يوجه شكره للدكتورة نفين الكيلانى والدكتور خالد داغر لمساندتهما ودعمهم لمشروع "100 سنة غنا". وكشف الحجار عن أنه حتى الآن لديه تصور عن أربع حفلات فى إطار مشروع الحفل الأول، المقرر له يوم عيد الحب 14 فبراير، وسيكون من ألحان موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.



وزيرة الثقافة نيفين الكيلانى



رئيس دار الاوبرا خالد داغر