شكرا لقرائتكم خبر عن نصر محروس يقدم "وفاء" صوت جديد ينافس بها فى سوق الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى المخرج نصر محروس من تسجيل أغنية جديدة بعنوان "انا لوحدى " للصوت الجديد المطربة وفاء التى يعود بها محروس الى ممارسة هوايته المحببة فى اكتشاف الأصوات الموهوبة وصناعة النجوم التى مارسها من قبل فى شيرين عبد الوهاب وتامر حسنى وبهاء سلطان وسومة وغيرها الذين اصبحوا الآن نجوما فى عالم الغناء بالوطن العربى، والأغنية الجديدة من كلمات والحان مصطفى شكري وتوزيع موسيقي: أحمد أمين وتسجيل وميكس وماستر: أمير محروس، وانتهى نصر من تصوير الاغنية بطريقة الفيديو كليب من اخراجه.



وفاء

يذكر أن المنتج الغنائى والمخرج نصر محروس قال فى بث مباشر مع تليفزيون ”الخليج 365”: "أنا فى دمى صناعة النجوم، ولن أتخلى عنها وخروجهم من الشركة بعد الشهرة والنجومية لا يحزننى، لأنها سُنة الحياة ولن تجعلنى أتخلى عن هوايتى فى اكتشاف النجوم.

وقال المخرج نصر محروس، تعليقا على حلقة "صاحبة السعادة"، التى ظهر فيها مع المطرب بهاء سلطان معلنا الصلح بينهما، إنه هو من طلب من إسعاد يونس أن تقدم حلقة عن الصلح بينهما وأن يشارك فى الحلقة كل من مصطفى شوقى ونبيل ومصطفى حجاج نجوم شركته الذى ينتج لهم أغانيهم وألبوماتهم، إضافة إلى مشاركة أشقائه أميرة وأمير وهانى محروس بالحلقة.

وأضاف: "كنت أبحث عن الصلح مع بهاء سلطان منذ عدة سنوات، ومددت يدى له أكثر من مرة لكنه كان يرفض الصلح ولذلك طلبت من الإعلامية إسعاد يونس أن تشارك فى هذا الصلح وفى نيتى التنازل عن كل شىء وكل مستحقاتى المالية، مثلما فعلت مع مطرب الشركة دياب من قبل لأن بهاء سلطان ابن "فرى ميوزيك"، وشهدت الشركة نجاحاته ونجوميته وهو عشرة عمر وتنازلت له عن حقوقى المالية لأنها فى النهاية رايحة لأخويا وابنى وله الحرية فى الاختيار أن يكمل فى الشركة أو لا، واختتم المخرج نصر محروس حديثه لـ الخليج 365، أنه يتمنى لـ بهاء سلطان التوفيق فى حياته الخاصة والفنية.