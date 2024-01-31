ناقد فني يهاجم يسرا بسبب "ليلة عيد".. وهذا ما قاله

ميرنا وليد - بيروت - هاجم الناقد الفني طارق الشناوي الممثلة المصرية يسرا بعد عرض فيلهما الأخير "ليلة عيد، معتبراً أنها لم تتوفق بأعمالها في الفترة الماضية.

وقال طارق الشناوي: "بوصلة الفنانة يسرا في اختياراتها الفنية لم تكن موفقة آخر عامين، وتتحمل هي المسؤولية الأدبية لجمهورها، وعليها أن تجيد الاختيار وتعيد شحن بوصلتها الاختيارية، ويجب أن تسمع وتراجع نفسها لأنها نجمة متعدية الأجيال ومتجدّدة. اتكتب من تحت لفوق، وعبارة عن قص ولصق من لقطات مختلفة عن مشاكل للمرأة التقليدية ولم يقدّمها في شكل درامي أو في سياق فني فطلع بشكل مصنوع".

حديث طارق الشناوي هذا جاء خلال لقائه في برنامج "مصر جديدة" الذي تقدّمه الإعلامية إنجي أنور على قناة etc.

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