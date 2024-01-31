تحدثت خبيرة التجميل فوز الفهد عن عملها السابق، لافتة إلى أنها قدمت استقالتها من الدوام دون علم والدها، وذلك من أجل الإعلان عن منتج بقيمة 900 ريال.

وقالت الفهد: “قدمت استقالتي من الدوام دون علم والدي، وظل يوقظني من النوم لمدة شهر، وكنت أتظاهر بالذهاب إلى العمل، وذلك من أجل الإعلان بـ 900 ريال”.

وأضافت: “قلت وقتها إنني إذا قدمت 6 إعلانات، فهذا سيعادل راتبي الشهري، وكان هذا تفكيري وقتها”.

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: فوز الفهد تكشف سبب تقديمها لاستقالتها من عملها بدون علم والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.