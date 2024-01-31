بعد فيلم بحبك.. هنا الزاهد تعلن تعاونها مع تامر حسني في فيلم جديد- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعلنت الفنانة هنا الزاهد استعدادها لتصوير فيلم جديد ويشاركها البطولة الفنان تامر حسني، بعد نجاحهما مؤخرًا في فيلم بحبك.

وقالت هنا الزاهد خلال لقائها في البرنامج الإذاعي "كلاكيت"، إنها تستعد لتصوير فيلم جديد مع الفنان تامر حسني، والمقرر طرحه في عيد الأضحى المقبل.

أما عن تعاونها مع الفنان تامر حسني، قالت: "اتبسط جدًا معاه في الشغل وأول عمل عملته معاه كان مسلسل فرق توقيت، وتاني عمل هو فيلم بحبك وهو إنسان صادق ومش أناني في شغله".

وأضافت: "هو إنسان طيب وذكي جدًا ولأبعد حد ومتحمسة جدًا للفيلم، ولو دخلتي الفيلم هتلاقي إن دوري قد دوره، وده معناه إنه إنسان واثق في نفسه".

وانفصلت هنا الزاهد عن الفنان أحمد فهمي في 15 نوفمبر 2023 بعد زواج بينهما استمر لمدة 4 سنوات.

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